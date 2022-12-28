Beylikdüzü'nde bıçaklı kavga anları kamerada

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre telefon satışı yapan bir dükkanda çalışan şahıs ile yabancı uyruklu bir kişi arasında alacak - verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı telefoncunun parmağını bıçakla kesti. Olay yerine gelen telefoncunun yakınları ise şahıslara saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan yabancı uyruklu şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken parmağı kesilen kişi ise taksiye binerek hastaneye gitti Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. Yaşanan bıçaklı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Murat Delice - Mert Yıldırım



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