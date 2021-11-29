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Beylikdüzü'nde binanın çatısının insanların üzerine düştüğü anlar kamerada

Beylikdüzü'nde binanın çatısının insanların üzerine düştüğü anlar kamerada
Beylikdüzü'nde binanın çatısının insanların üzerine düştüğü anlar kamerada

Beylikdüzü’nde şiddetli lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçarak, parçaları yola döküldü. Caddede bulunanlar olayı küçük sıyrıklarla atlatırken, çatının uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde binanın çatısının insanların üzerine düştüğü anlar kamerada - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos megakentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü Yakuplu'da lodos nedeniyle bazı binaların çatıları uçarak, parçaları yola döküldü. Parçaların yola döküldüğü sırada caddede insanların olması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Caddede yürüyen vatandaşlar çatıdan düşen parçalardan şans eseri kurtulurken, bazılarında ise küçük çaplı yaralanmalar olduğu öğrenildi. Yola dökülen parçalar nedeniyle cadde kısa süreli ulaşıma kapandı. Lodosun etkisi azaldığında vatandaşlar parçaları kendi imkanlarıyla yoldan kaldırdı. Çatının uçtuğu korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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