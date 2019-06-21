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Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi

Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi
Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde bir evde 57 kök Hint keneviri ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda geçtiğimiz Pazartesi günü Adnan Kahveci Mahallesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği iddia edilen Ufuk Y. (34) adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Y.'nin ikametinde yapılan aramalarda saksılar içine ekilmiş 57 kök Hint keneviri, 831 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu haplar ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan 5 ayrı elektronik cihaz ve aparatlar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, “Uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.  

Sadık Kahraman

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