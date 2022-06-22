Beylikdüzü'nde bir siteden 30 bin TL değerinde 4 bisiklet çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Genellikle sabah 4.30 ve 5.30 saatleri arasında site içine çeşitli yollarla giren hırsız, bahçedeki bisiklet parkı bölümünde bulunan bisikletleri teker teker çaldı. Toplamda 30 bin lira değerinde olduğu öğrenilen bisikletleri çalınan çocuklar ise durumdan dolayı üzüldü. Olay ile ilgili yalnızca bir bisiklet sahibinin polise suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Bisikletlerin çalınma anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikleti çalınan çocuklardan Buğra Duman, “ Hırsız, teller yapılmadan önce alıyor, teller yapılmadan önce bisikleti alıp götürüyor. Üçü on geçe, beşte ve altıda geliyor. Bisikletlerin bazıları açık bazıları ise kilitliydi. Bizim abimizin bisikleti de çalındı. O kilitliydi gelmiş kesmiş almış. Çok güzel bisikletti yani. Gitti güzelim bisiklet. Çok bisiklet vardı, hırsız biraz kördü herhalde görememiş. 4 tane bisiklet çalındı. Toplam zararımız 30 bin lira oldu” dedi.

“Ayıp ya kardeşim, ayıp”

Hırsızın bisikletini çaldığı bir diğer çocuk Bilal Duman ise çok üzgün olduğunu söyleyerek, “Bizim sitemize girdi. Bisikletleri alıp götürdü. Biz birincisinde pek oralı olmadık ama iki, üç, dört olunca hepimiz buradan bisikletleri kaldırdık. Ayıp kardeşim ya, ayıp” diye konuştu.

Olay hakkında konuşan site görevlisi Abdullah Duman,” İnşaat yapıldığı için duvarda boşluk vardı. Orada girmişler. Buradan açık olan bisikletlerden üç tane alıyor. Kilitli olanı da kesip götürdü. Toplam dört bisiklet çalındı. Maliyeti 30 bin liradır. Eğer hırsızın vicdanı varsa geri getirsin. Şikayetçi olan bir arkadaşımız oldu” şeklinde konuştu.

Murat Delice - Mert Yıldırım



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