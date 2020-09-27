İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü'nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı

Beylikdüzü'nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı
Beylikdüzü'nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı

Beylikdüzü’nde yaptırdığı botoks sonrası fenalaşınca evine bırakılan kadının ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetmesi ile ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü’nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen aralarında Erdal D. ve Öner S.'nin de olduğu şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Delice
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.