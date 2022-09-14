Beylikdüzü'nde dehşet veren kaza

Olay, saat 09.30 sıralarında E-5 Beylikdüzü altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E-5'te yürüyen Volkan Özkan bir anda yola çıktı. E-5'te seyreden 34 NT 8571 plakalı araç, Özkan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özkan, bu kez de seyir halindeki 34 RZ 9401 plakalı hafif ticari aracın altına girdi. Ancak aracın sürücüsü Özkan'ı fark etmeyince yola devam etti. Yaklaşık 350 metre ileride bir akaryakıt istasyonunda vatandaşların uyarısıyla duran sürücü, adeta şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Araç altından çıkartılan Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Kazaya karışan sürücüler emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçları ise otoparka çekildi.

Mert Yıldırım - Hakan Polat