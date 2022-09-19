İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beylikdüzü'nde depo yangını 20 saat sonra söndürüldü

Beylikdüzü'nde depo yangını 20 saat sonra söndürüldü
Beylikdüzü'nde depo yangını 20 saat sonra söndürüldü

Beylikdüzü’nde dün öğle saatlerinde yanmaya başlayan bir fabrikaya ait depo yaklaşık 20 saat sonra söndürüldü. Yangın sonrası fabrikanın son hali ise havadan görüntülendi.

Beylikdüzü’nde depo yangını 20 saat sonra söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, dün saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Şehitler Caddesi'nde bulunan bir fabrikaya ait depoda çıkmıştı. Depo içerisinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen nedenle tutuşarak yanmaya başlamıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Deponun yakınındaki 10 katlı bina da tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangın yaklaşık 20 saatin ardından 08.00'da sıralarında söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından fabrikanın son hali ise drone ile havadan görüntülendi.

Mert Yıldırım - Hakan Polat - Erdal Can İçelli

İLGİLİ HABER
Beylikdüzünde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı Beylikdüzü’nde 14 saattir yanan fabrikada itfaiyenin çalışması sürüyor, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı
İLGİLİ HABER
Beylikdüzünde depo yangını 9 saattir devam ediyor Beylikdüzü’nde depo yangını 9 saattir devam ediyor
İLGİLİ HABER
Beylikdüzündeki bir depoda çıkan yangında dumanlar etrafı kapladı Beylikdüzü’ndeki bir depoda çıkan yangında dumanlar etrafı kapladı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.