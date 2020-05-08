İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü'nde ekmeklerin çöpe atıldığını gören vatandaşlar isyan etti

Beylikdüzü'nde ekmeklerin çöpe atıldığını gören vatandaşlar isyan etti
Beylikdüzü'nde ekmeklerin çöpe atıldığını gören vatandaşlar isyan etti

Beylikdüzü'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş ekmeklerinin çöpe atıldığını gören vatandaşlar isyan etti. Çöpe ekmek atıldığını gören bir vatandaş, "Nankörlük yapan insanlara isyan ediyorum" dedi.

Kavaklı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir çöp tenekesinin içerisine son kullanım tarihi geçmiş çok sayıda ekmek atıldı. Ekmeklerin çöpe atılmasına tepki gösteren vatandaşlardan İlhan Çakmak, "Ben bu insanlara çok kızıyorum. Neden yenilecek kadar ekmek alınmıyor da atılıyor. Nankörlük yapan insanlara isyan ediyorum" dedi.

Çöpe atılan ekmekleri gören bir diğer vatandaş ise, "Bence çöpe ekmek atılmaz bu insanlar yanlış yapıyorlar. Diyecek söz bulamıyorum. Çiçeklerin otların içine koysalar en azından hayvanlar orada yiyor" diye konuştu.

Murat Delice
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.