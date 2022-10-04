İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beylikdüzü'nde gençlerin otobüs taşlama oyunu kamerada

Beylikdüzü'nde gençlerin otobüs taşlama oyunu kamerada
Beylikdüzü'nde gençlerin otobüs taşlama oyunu kamerada

Beylikdüzü’nde’ eğlence’ adı altında 15-16 yaşındaki gençlerin otobüsleri taşlamaları, sürücüleri canından bezdirdi. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken şikayetçi olduklarını belirten sürücüler konu ile ilgili bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Beylikdüzü’nde gençlerin otobüs taşlama oyunu kamerada - Tıkla İzle

Aracı taşlanan otobüs sürücüsü Muhammed Özmen, “Kullandığımız araçlar toplu ulaşım aracı ve insan taşıyoruz. Maddi hasardan ziyade ya insanlara taş gelse bunun hesabını kim soracak? Bunun yapılması çok yanlış. Yeri geliyor annemiz, babamız, kardeşlerimiz biniyor. Biraz daha hassasiyet olursa seviniriz. Taş atan çocukları uyaramadan kaçıyorlar ve sürekli tekrarlanan şeyler bunlar. Konu ile ilgili şikayetçi de olduk. Bunun takibindeyiz” dedi.

Mert Yıldırım - Murat Delice

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.