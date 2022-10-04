Beylikdüzü'nde gençlerin otobüs taşlama oyunu kamerada

Aracı taşlanan otobüs sürücüsü Muhammed Özmen, “Kullandığımız araçlar toplu ulaşım aracı ve insan taşıyoruz. Maddi hasardan ziyade ya insanlara taş gelse bunun hesabını kim soracak? Bunun yapılması çok yanlış. Yeri geliyor annemiz, babamız, kardeşlerimiz biniyor. Biraz daha hassasiyet olursa seviniriz. Taş atan çocukları uyaramadan kaçıyorlar ve sürekli tekrarlanan şeyler bunlar. Konu ile ilgili şikayetçi de olduk. Bunun takibindeyiz” dedi.

Mert Yıldırım - Murat Delice





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.