İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Beylikdüzü'nde kafe içinde alacak verecek meselesi kanlı bitti

Beylikdüzü'nde kafe içinde alacak verecek meselesi kanlı bitti
Beylikdüzü'nde kafe içinde alacak verecek meselesi kanlı bitti

Beylikdüzü'nde iki kişi arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla çıkan kavgada silah konuştu. Kemal İ. isimli genç adam ayağından yaralanırken, polis olayın firari şüphelisini aramaya başladı.

Beylikdüzü'nde kafe içinde alacak verecek meselesi kanlı bitti - Tıkla İzle

Olay, Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal İ. ve Agit M. arasında alacak verecek meselesi yüzünde bir kafede kavga çıktı. Kafe içindeki çıkan kavga bir süre sonra daha da büyüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen Agit M. silahını çıkararak Kemal İ.'ye bir el ateş etti. Silahtan çıkan mermi nedeniyle Kemal İ. sol ayak bileğinden yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrılırken olayın şüphelisi Agit M. kaçtı. Gelen ambulansa yürüyerek binen Kemal İ.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayın faili olduğu söylenilen Agit M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.  

Murat Delice

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.