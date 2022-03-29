Beylikdüzü'nde kağıt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü Ambarlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinden Dolum Tesisleri Kavşağı Ambarlı Caddesi'ne doğru seyir halinde olan Bekir G. kontrolündeki 34 BZS 136 plakalı tır henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazadan dolayı çift şeritli yolu tek şeride düşürdü. Devrilen tır vinçle olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Yaşanan kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Ensar Kıranlıoğlu