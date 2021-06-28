Beylikdüzü'nde lüks villaya uyuşturucu baskını

Edinilen bilgiye göre olay Beylikdüzü Sahil Mahallesi Aktoprak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahil kıyısında bulunan ve şahinin 2016 yılından beri yurt dışında yaşadığı belirtilen bir villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan denetimler sırasında belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, bahçenin köşesinde özel sulama kanalları bulunduğunu ve bahçe içerisinde dikili vaziyette hint keneviri ekimi yapıldığını belirledi. Operasyonun devamında alınan arama kararı ile villa bahçesinde yapılan kontrollerde 185 kök olarak daralı ağırlığı 10 kilo 250 gram gelen esrar ele geçirildi. Villada bulunan A.K. (45) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan A.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli A.K.'nin, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan 26 Haziran'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.



Sadık Kahraman

