Beylikdüzü'nde minibüste kız öğrenciye darp iddiası

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü - Güzelyurt hattındaki minibüste meydana geldi. İddiaya göre minibüse binerek öğrenci ücreti veren kızlara, minibüs sürücüsü öğrenci kimliği sordu. Bunun üzerine kızlar ile sürücü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası sürücünün, kızlardan birine tekme attığı iddia edildi. Devam eden tartışmanın sonunda kızlar araçtan indi. Bir süre sonra kızların yakınları otomobil ile minibüsü takip ederek önünü kesti. Minibüsün kaputuna ve camına vuran kadınlar, sürücüye hakaret ederek araçtan inmesini istedi. Olay sonrası şahıslar karakola giderek minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli



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