Beylikdüzü'nde otoparka silahlı saldırı

Olay, saat 00.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan oto yıkama ve otopark olarak kullanılan iş yerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan otoparka motosikletle gelen iki kişi, uzun namlulu silahla otoparka saldırı düzenledi. Kapalı olan otoparka özel eşyalarını almaya gelen Servet Özdemir, onlarca kurşunun sıkıldığı otoparkta kurşunların hedefi oldu. Otoparkta bulunan bir köpeğe ise üç kurşun isabet etti.



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