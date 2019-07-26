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Beylikdüzü'nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kamerada

Beylikdüzü'nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kamerada
Beylikdüzü'nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kamerada

Beylikdüzü'nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.

Beylikdüzü'nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup araçları ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, grubun sopalarla birbirlerine vurmaları ve pompalı tüfek çıkaran kişinin havaya ateş ettiği görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerin devamında ise vatandaşların polis geliyor sesleri üzerinde gruptakilerin olay yerinden kaçtığı görülüyor.  

Murat Delice

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