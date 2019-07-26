İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, sopalı kavganın detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, sopalı kavganın detayları ortaya çıktı
Beylikdüzü'nde pompalı tüfekli, sopalı kavganın detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde iki grup arasında çıkan pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup araçları ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın detayları ortaya çıktı

Kavganın, Ahmet K. (24), İhsan K. (64), Ercan K. (37) ve Ednan K. (40) isimli şahıslar ile Semih O.(20), Salih O. (22) ve Ozan Ş. (21) isimli şahıslar arasında çıktığı belirlendi. Kavgada Ozan Ş., Ercan K. ve Ednan K.'nin bıçakla yaralandığı tespit edildi. Ozan Ş., Semih O. ve Salih O. polis ekiplerince olay günü yakalandı. Salih O.'nun olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalandığı öğrenildi. Yakalanan zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.  

İLGİLİ HABER
Beylikdüzünde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü'nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kamerada

Sadık Kahraman


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.