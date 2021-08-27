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Beylikdüzü'nde restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı

Beylikdüzü'nde restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
Beylikdüzü'nde restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı

Beylikdüzü’nde bulunan bir çorbacıda çalışan garson ile aşçıların tartışması kanlı bitti. Yanında getirdiği silahla iki aşçıyı bacaklarından vuran garson, olay yerinden kaçtı. Yaralı aşçılar, hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, dün 18.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı iş yerinde çalışan H.Ç. isimli garson ile iki aşçı arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği silahını çıkaran garson, açıları bacağından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı halde bulunan iki aşçıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bakırköy Sadi Konuk Devlet hastanesi kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Ensar Kıranlıoğlu

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