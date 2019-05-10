Beylikdüzü'nde rögar kapağı hırsızları kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan rögar kapakları birkaç hafta arayla çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olaylarda hırsızlık şüphelisi kağıt toplayıcının sokağa gelerek rögar kapağını alması yer alıyor. Yaşanan diğer hırsızlık olayında ise açık kasa kamyonet ile gelen hırsızlık şüphelilerinin gece saatlerinde rögar kapaklarını çalarak kamyon kasasına attığı görülüyor.

Öte yandan, demirden yapılan rögar kapaklarını çalan hırsızlık şüphelilerinin, hurda olarak kapakları sattıkları öğrenildi.

Murat Delice

