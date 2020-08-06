İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Beykent-Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeki araç bir anda tutuşarak alev alev yandı. Adeta alev topuna dönen araç ekiplerin çalışması sonrasında söndürüldü.

Beylikdüzü’nde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Tıkla İzle

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beylikdüzü Beykent- Hadımköy yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin çıktığını gören sürücü, durdurduğu aracı terk ederek yangını çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürmeye çalıştı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.