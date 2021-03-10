Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm: Bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, Beylikdüzü İstiklal Caddesindeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir binanın 6'ncı katındaki daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri bir kadını, kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan kadının erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı.

Kadının cenazesi morga kaldırılırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu otopsi raporu ve savcılık incelemesinin ardından ortaya çıkacak.

Murat Delice - Erdal Can İçelli