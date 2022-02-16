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Beylikdüzü'nde tekmeli yumruklu kavga kamerada

Beylikdüzü'nde tekmeli yumruklu kavga kamerada
Beylikdüzü'nde tekmeli yumruklu kavga kamerada

Beylikdüzü’nde iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken olay yerine gelen polisin karakola götürdüğü şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.

Beylikdüzü'nde tekmeli yumruklu kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İki aile arasında bilinmeyen bir nedenle apartman kapısı önünde kavga çıktı. Çıkan kavgada kendisine tokat atılan şahıs yumruklarla karşılık verdi. Sesleri duyan sokak sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbara gelen polis kavgayı güçlükle ayırdı. Polis kavgayı ayırdıktan sonra 2'si kadın 4 kişiyi polis merkezine götürdü. Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı söylenildi.

Yaşanan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araçtan inen bir şahsın diğerine tokat atması ve ardından karşı tarafın da yumruklarla karşılık verdiği görüldü.
 

Murat Delice - Mert Yıldırım
 

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