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Beylikdüzü'nde tır parkında yangın: 4 tır kullanılamaz hale geldi

Beylikdüzü'nde tır parkında yangın: 4 tır kullanılamaz hale geldi
Beylikdüzü'nde tır parkında yangın: 4 tır kullanılamaz hale geldi

Beylikdüzü’nde bulunan bir tır parkında paletlerden başlayan yangın park halindeki tırlara sıçradı. Alev alev yanan 4 tır kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı 4 tırda maddi hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürülürken tırların içinde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Beylikdüzü’nde tır parkında yangın: 4 tır kullanılamaz hale geldi - Tıkla İzle

Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında saat 03.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, tır parkının içinde istifli halde bulunan tahta paletlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından sıçrayan alevler park halindeki tırlara sirayet etti. tırlar alev topuna dönerken yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Tırların içinde kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

 Yangında alevlere teslim olan 4 tır kullanılamaz hale gelirken 4 tırda da maddi hasar oluştu. Alevlerin yükseldiği tır parkında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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