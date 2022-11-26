Beylikdüzü'nde tır parkında yangın: 4 tır kullanılamaz hale geldi

Yangın, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir tır parkında saat 03.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, tır parkının içinde istifli halde bulunan tahta paletlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından sıçrayan alevler park halindeki tırlara sirayet etti. tırlar alev topuna dönerken yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Tırların içinde kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.

Yangında alevlere teslim olan 4 tır kullanılamaz hale gelirken 4 tırda da maddi hasar oluştu. Alevlerin yükseldiği tır parkında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.