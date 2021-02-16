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Beylikdüzü'nde trafik polisinin yolda kalan araçları kurtarma mücadelesi

Beylikdüzü'nde trafik polisinin yolda kalan araçları kurtarma mücadelesi
Beylikdüzü'nde trafik polisinin yolda kalan araçları kurtarma mücadelesi

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle trafiğin durduğu Beylikdüzü’nde yolda kalan araçları kurtarmak için tek başına mücadele eden trafik polisi kameralara yansıdı.

Beylikdüzü’nde trafik polisinin yolda kalan araçları kurtarma mücadelesi - Tıkla İzle

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı kentin farklın noktalarında trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin durduğu yerlerde kimi sürücüler yol kenarında beklerken, toplu ulaşım araçlarının yolda kalması nedeniyle bazı vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etti. E-5 Beylikdüzü mevkii de sürücülerin zor anlar yaşadığı yerlerden biriydi. Bir trafik polisinin yolda kalan aracı kurtarmak için tek başına çabaladığı anlar bir vatandaş tarafından kamerayla görüntülendi. Görüntülerde trafik polisinin yolda kalan aracı ilerletmek için çabaladığı görüldü. Kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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