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Beylikdüzü'nde yeraltı kablosunda patlama

Beylikdüzü'nde yeraltı kablosunda patlama
Beylikdüzü'nde yeraltı kablosunda patlama

Beylikdüzü’nde internet kablosu çalışması sırasında yeraltından geçen elektrik kablolarına iş makinesi temas edince kablolar birdenbire patlayarak alev aldı.

Beylikdüzü’nde yeraltı kablosunda patlama - Tıkla İzle

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre işçilerin internet kablosu çalışması sırasında iş makinesinin bir binanın elektrik kablosuna temas etmesiyle yanma başladı. Ufak çaplı patlamaların da yaşandığı bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan kablolar ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede yeraltı elektrik kablosunun patlaması nedeniyle birçok evde ve işyerinde elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar mağdur oldu.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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