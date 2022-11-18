Beylikdüzü'nde yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tekme, tokat ve sopalı kavga çıktı. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen kavgayı bırakmadı.

Yere düşürdüğü sopayı dizinde kırdılar

Sopayla kavgaya giren bir şahıs, dengesini kaybedince elindeki sopa yere düştü. Bu sırada karşı taraftaki başka biri ise sopayı eline alarak, sopayı getiren şahsın dizinde kırdı. Taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Murat Delice



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