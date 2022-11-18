İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beylikdüzü'nde yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi

Beylikdüzü'nde yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi
Beylikdüzü'nde yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi

Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan yol kavgasında bir şahıs kavgada kullanmak için aldığı sopayı yere düşürünce karşı taraf eline geçirdiği sopayla adamı dövdü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde yol kavgasında kendi sopasıyla dayak yedi - Tıkla İzle

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında tekme, tokat ve sopalı kavga çıktı. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen kavgayı bırakmadı.

Yere düşürdüğü sopayı dizinde kırdılar

Sopayla kavgaya giren bir şahıs, dengesini kaybedince elindeki sopa yere düştü. Bu sırada karşı taraftaki başka biri ise sopayı eline alarak, sopayı getiren şahsın dizinde kırdı. Taraflar polis gelmeden olay yerinden kaçarken yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Murat Delice
 

İLGİLİ HABER
Sarızda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı Sarız'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
İLGİLİ HABER
Siverekte silahlı kavga: 1i ağır 2 yaralı Siverek’te silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Misafir kavgasında ağabeyi ve yengesini yaralayan sanığa 10 yıl hapis Misafir kavgasında ağabeyi ve yengesini yaralayan sanığa 10 yıl hapis

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.