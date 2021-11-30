Beylikdüzü'ndeki lodos faciasının boyutu drone ile görüntülendi

Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın çatısından koparak uçuşan parçalar, metrelerce uzaklıktaki binanın bazı dairelerinden içeri girmiş. çatıdan uçan kalaslardan biri penceresinden içeri girdiği evin duvarına saplanırken, duvara saplanan kalas diğer dairenin içine geçmişti.

Dairelerin içi savaş alanına dönerken, olay sırasında evde olan bazı vatandaşlar ise durumu hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Şiddetli lodosun etkisiyle hasar gören çatı ve çatıdan kopan parçaların girdiği pencereler havadan drone ile görüntülendi.

Görüntülerde hasarın boyutu ortaya çıktı. 15 katlı binanın çatının lodosun etkisiyle dağıldığı biraz ilerdeki apartmanda bulunan dairenin pencerelerin de kırıldığı görüntülere yansıdı.

Alper Suat Tutaşı



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