Beylükdüzü'nde otluk alandaki yangın kontrol altına alındı

Beylikdüzü Gürpınar Sahili'nde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün alanı kaplayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler yaptığı çalışmalarla yangının çevrede bulunan evlere sirayet etmesini engelledi. Söndürme çalışmaları süren yangında, 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.

Yangın nedeniyle yaşadığı zararı anlatan İlyas Kaplaner, “Evdeki çocukların canını zor kurtardık, ondan sonra arkadan geldi ateş, hayvanları zor kurtardık, yem yandı, 650 saman yandı zararımız bu. Ahırımız yok hayvanlar nerede kalacak bilmiyorum” dedi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, akşam saat 18.30 sıralarında Gürpınar sahilde otluk bir alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler, daha sonra yerleşim alanına doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı ve yayılmasını engelledi. Otluk alanda alevler, İlyas Kaplaner'e ait ahıra sıçradı. Kaplaner, alevler içinde kalan ahır ve samanlıktan büyükbaş hayvanlarını güçlükle kurtardı. Tahliye edilemeyen onlarca tavuk ve kuş ise telef oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Vedat Bayraktar - Erdal Can İçelli