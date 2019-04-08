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Beymen Çanta, yeni modellerini sundu

Beymen Çanta, yeni modellerini sundu
Beymen Çanta, yeni modellerini sundu

Beymen Çanta, 2019 İlkbahar Yaz sezonu itibariyle yeni bir dönem başladığını duyurdu. Bu doğrultuda marka, yeni yorum, yeni modeller ve yeni bir stile bürünecek.

Değişim kapsamında, yeni tasarım ekibi tarafından tasarlanan Beymen Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, ile yeni bir dönemi başlattı. Kombinleri zenginleştirecek sofistike ve zamansız modellerin yer aldığı koleksiyonda yüzde 100 deri el çantalarından retro ve çiçek detaylı crossbody'lere, süet ve deri kombinli clutchlardan fonksiyonel sırt çantalarına geniş seçenekler yer alıyor.Ayrıca marka çantalara uygun üretilen eşarpları da tüketicisiyle bir araya getiriyor. 

Açıklamada söz konusu ürünlerin çeşitli renk seçenekleriyle Beymen Çanta, Beymen'ler ve beymen.com adresinde moda tutkunlarıyla buluşmaya başladığı belirtildi.  

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