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BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı

BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı
BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Ankara'daki 6'ncı Türkiye'deki 55'inci mağazasını başkentin yeni yaşam merkezlerinden Kuzu Effect AVM’de açtı.

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, büyümesine devam ediyor. BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; başkentin yeni yaşam merkezlerinden Kuzu Effect AVM'de 28 Kasım (bugün) günü hizmete giren mağazanın, 50'si şirket mağazası, 5'i bayi olmak üzere markanın Türkiye genelindeki 55'inci, Ankara'daki 6'ncı mağazası olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkat çeken yeni mağazada; hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerindeki yeni koleksiyonlar modaseverlerle buluşacak.

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