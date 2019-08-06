Beymen Club Fotoğraf Yarışması başvurularının sona ermesine kısa süre kaldı

Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen Beymen Club Fotoğraf Yarışması bu yıl da devam ediyor. 18 yaşından büyük herkesin katılabildiği yarışmanın son katılım18 Ağustos itibariyle sona eriyor. Yapılan bilgilendirmede; yarışmaya katılmak isteyenler, yazı en iyi anlatan fotoğrafları ile Instagram üzerinden #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag'i ve @beymenclub'ı etiketleyerek katılabilecekler.

Jürisinde; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO'su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali'ninbulunduğu yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club'lardaki ekranlarda ve Beymen Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

Ayrıca yarışmanın birincisi BEYMEN Club'dan 3 bin TL'lik, ikincisi 2 bin TL'lik, üçüncüsü ise bin TL'lik hediye çeki ile ödüllendirileceği belirtildi.