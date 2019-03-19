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BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor !

BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor !
BEYMEN Club Stil Günleri başlıyor !

Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri'ni 23 Mart itibariyle başlatıyor.

Beymen Club, her yıl düzenlediği BEYMEN Club Stil Günleri'ni 23 Mart itibariyle başlatıyor. Yapılan bilgilendirmede; 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasında BEYMEN Club Tasarım Ekibi'nin katılımı ile gerçekleştirilecek BEYMEN Club Stil Günleri'ne katılanlar, 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonu hakkında bilgi sahibi olurken, kişisel giyim tarzları ve vücut tiplerine uygun kombin tavsiyelerini de öğrenme fırsatı yakalayacak.

BEYMEN Club Stil Günleri, 23 Mart-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Bursa, Adana, Denizli, Bodrum ve Kocaeli'deki seçili 18 BEYMEN Club mağazasında düzenlenecek.

BEYMEN Club stil günleri takvimi şöyle:

İstanbul

23 Mart Cumartesi Beymen Club Akbatı
30 Mart Cumartesi Beymen Club Akasya
5 Nisan Cuma Beymen Club Erenköy
6 Nisan Cumartesi Beymen Club Aqua Florya
6 Nisan Cumartesi Beymen Club Citys Nişantaşı
10 Nisan Çarşamba Beymen Club Özdilek
27 Nisan 2019 Cumartesi Beymen Club Capacity

Antalya
4 Nisan Perşembe Beymen Club Terracity

İzmir
5 Nisan Cuma Beymen Club Mavibahçe

Mersin
12 Nisan Cuma Beymen Club Mersin Marina

Bursa
19 Nisan Cuma Beymen Club Bursa Marka

Ankara
12 Nisan Cuma Beymen Club Atakule
13 Nisan Cumartesi Beymen Club Panora
19 Nisan Cuma Beymen Club Armada

Adana
13 Nisan Cumartesi Beymen Club Adana

Denizli
17 Nisan Çarşamba Beymen Club Denizli

Bodrum
26 Nisan Cuma Beymen Club Bodrum Midtown

Kocaeli
27 Nisan Cumartesi Beymen Club Symbol  

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