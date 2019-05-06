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Beymen Club yurt içi büyümesini sürdürüyor

Beymen Club yurt içi büyümesini sürdürüyor
Beymen Club yurt içi büyümesini sürdürüyor

Beymen Club, Mersin’de hizmete açtığı yeni mağazası ile yurt içi büyümesini sürdürdü.

En çok tercih edilen hazır giyim markalarından olan Beymen Club, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Mart ayında Beymen Club Agora ve Beymen Club Akmerkez mağazalarının açılışını gerçekleştiren Beymen Club, 4 Mayıs 2019, Cumartesi günü yeni mağazası Beymen Club Mersin Forum AVM'yi hizmete sunduğunu duyurdu. 

209 metrekarelik alan üzerine kurulu söz konusu mekan, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan en yeni kadın ve erkek koleksiyonları modaseverlerle buluşturuyor.  

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