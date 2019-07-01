İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beymen Club'tan yurt içi genişleme adımları

Beymen Club'tan yurt içi genişleme adımları
Beymen Club'tan yurt içi genişleme adımları

Beymen Club, yeni mağazasını İzmir’e açtı. Marka, yurt içi genişleme adımlarına bir yenisini eklemiş oldu.

Beğenilen ve en çok tercih edilen markalardan olan Beymen Club, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Mart ayında İstanbul ve İzmir'de Agora, Mayıs ayında ise Mersin'de mağazaları açılışlarını gerçekleştiren marka, yeni mağazasını 29 Haziran 2019 Cumartesi günü İzmir Forum Bornova AVM'de hizmete sundu.

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan marka söz konusu AVM'de, modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle alışveriş deneyimi sunacak.

Brüt 197 metrekarelik alana sahip mağazanın, her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.