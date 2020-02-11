Beymen Özel Dikim Günleri başlıyor

Dünyaca ünlü terzilik markaları Kiton, Zegna, Santoni, Corneliani, Bontoni'nin yanı sıra Beymen Collection terzilerinin özel seanslarda randevu ile hizmet vereceği Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin'de gerçekleşecek. Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak.

Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.

Beymen 2020 İlkbahar Yaz Özel Dikim Günleri şöyle;

İstanbul

13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen İstinyePark

13 Şubat Perşembe Kiton - Beymen Zorlu

20 Şubat Perşembe Zegna - Beymen Zorlu

29 Şubat Cumartesi Santoni- Beymen İstinyePark

7 Mart Cumartesi Beymen - Beymen Zorlu

8 Mart Pazar Beymen - Beymen Suadiye

12 Mart Perşembe Corneliani - Beymen Suadiye

14 Mart Cumartesi Bontoni - Beymen İstinyePark

17 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Metropol

18 Mart Çarşamba Beymen Collection - Beymen Nişantaşı

20 Mart Cuma Beymen Collection - Beymen Aqua Florya

21 Mart Cumartesi Beymen Collection - Beymen İstinyePark

4 Nisan Cumartesi Beymen Collection - Beymen Akasya

İzmir

9 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Konak Pier

10 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Hılltown İzmir

11 Mart Çarşamba Corneliani - Beymen Konak Pier

Ankara

12 Şubat Çarşamba Kiton - Beymen Kavaklıdere

17 Şubat Pazartesi Zegna - Beymen Kavaklıdere

18 Şubat Salı Zegna - Beymen Kavaklıdere

18 Şubat Salı Zegna - Beymen Armada

28 Şubat Cuma Santoni - Beymen Armada

23 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Kavaklıdere

24 Mart Salı Beymen Collection - Beymen Armada

30 Mart Pazartesi Beymen Collection - Beymen Panora

Adana

19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Adana

4 Mart Çarşamba Beymen - Beymen Adana

Bursa

1 Nisan Çarşamba Beymen Collection - Beymen Bursa

Mersin

19 Şubat Çarşamba Zegna - Beymen Mersin

5 Mart Perşembe Beymen - Beymen Mersin