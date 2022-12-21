Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan İmamoğlu'na "Kasımpaşa ve mertlik" tepkisi

Sosyal medyadan İmamoğlu'na seslenen Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dikkat çekti. “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle mertçe mücadele edilmediğini, Saraçhane'den haberi olmadığını, olanları sosyal medyadan öğrendiğini söylüyor” diyen Başkan Yıldız, “Partinizin genel başkanı içişlerine karışıldığını açık açık söylemişken hangi mertlik bu Sayın İmamoğlu?” diye sordu. Başkan Yıldız mesajını “Kasımpaşalı merttir, mertle yol yürür, mertçe yürür merak etme” notuyla tamamladı.

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