Beyoğlu'da araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı

Olay önceki gün Karaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddede duran bir kişi, yoldan geçen araçların önünü kesti. Tüm uyarılara rağmen çekilmeyen şahıs, bir taksinin kaputunun üzerine uzandı. Taksinin manevrasıyla yere düşen kişi, ezilme tehlikesi de geçirdi. Adam hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam ederken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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