İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyoğlu'da araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı

Beyoğlu'da araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı
Beyoğlu'da araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı

Beyoğlu'da trafiği kesen bir kişi, aracın kaputunun üzerine yattı. Taksinin hareket etmesiyle yere düşen şahıs ezilme tehlikesi de yaşadı. Ne yaptığı anlaşılmayan şahıs şans eseri kurtulurken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Beyoğlu'da araçların önünü kesti, taksinin kaputunun üzerine yattı - Tıkla İzle

Olay önceki gün Karaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre caddede duran bir kişi, yoldan geçen araçların önünü kesti. Tüm uyarılara rağmen çekilmeyen şahıs, bir taksinin kaputunun üzerine uzandı. Taksinin manevrasıyla yere düşen kişi, ezilme tehlikesi de geçirdi. Adam hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp yürümeye devam ederken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.