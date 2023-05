Beyoğlu'da büfeye silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, 3 yabancı uyruklu kadın, dışarıda kendilerini rahatsız eden bir grup erkekten korunmak için büfeye girdi. Kadınların arkasından erkekler de içeri girip rahatsızlık vermeye devam edince büfede çalışanlar onları dışarı çıkardı. Aynı kişiler çok kısa bir süre sonra tekrar büfenin önüne geldi ve içlerinden biri elindeki silahla büfeye gelişigüzel ateş etti.

Saldırgan 14-15 el ateş etti

Saldırının gerçekleştiği anda büfedekiler büyük panik yaşarken, saldırgan da 14-15 el ateş ettikten sonra ara sokağa girerek oradan kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken büfede çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Büfedeki incelemelerin tamamlayan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

“14-15 el ateş açılıyor. Her kurşunda bir insan ölebilir”

Kurşunlanan iş yerinin sahibi olan Kasım Kutluca, “Dün gece saat 04.00 sıralarında dışarıda kadınlarla tartışma oluyor. Kadınlar iş yerine sığınıyor. Erkekler de hışımla içeri girince, bizimkiler de, ‘Burası iş yeri. Ayıp oluyor. Dışarı çıkın' diyor. Dışarı çıkartıyorlar. Bu sefer 10 dakika sonra silah alıp gelip, iş yerine rastgele ateş açıyorlar. Buraya her çeşit müşteri geliyor. Benim müşteri ayırt şansım yok. Ben burada sakız da satıyorum, sigara da satıyorum ama kimse ile bir işim yok, ekmeğimizdeyiz. Mağduruz. 6-7 ay önce yine buna benzer bir olay oldu. Yine dükkanın içinde yapmayın dediğimizde olay bize mal oldu. Ben burada 23 yıldır esnaflık yapıyorum, kimseyle bir işim yok. Ekmeğimi kazanıp evime ekmek götürme derdindeyim. Başka kimseyle bir sorunumuz yok. Burada denetimler daha mı sıklaştırılır bilmiyorum. Eline beline silah alıp herhangi bir iş yerine kurşun sıkmak bu kadar kolay mı? 14-15 el ateş açılıyor. Her kurşunda bir insan ölebilir. Bir insan, bir can. Ekmek davası yok, namus davası yok. Benim iş yerime kurşun sıkmanı gerektirecek ne var? İnşallah buna çözüm bulunur” dedi.

Saldırı anları güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ilk olarak kadınların arkasından içeri girdiği, büfedekilerin onları dışarı çıkardığı görüldü. Görüntülerin devamında ise, şüphelilerin tekrar büfenin önüne geldikleri ve içlerinden birinin büfeye doğru gelişigüzel ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

