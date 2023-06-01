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Beyoğlu'da metruk binada korkutan yangın

Beyoğlu'da metruk binada korkutan yangın
Beyoğlu'da metruk binada korkutan yangın

Beyoğlu’da 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu’da metruk binada korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen 3 katlı binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olaya, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Erhan Can - Murat Horoz

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