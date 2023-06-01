Beyoğlu'da metruk binada korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen 3 katlı binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olaya, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Erhan Can - Murat Horoz

İLGİLİ HABER Arnavutköy’de lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İLGİLİ HABER Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu

İLGİLİ HABER Otoyol tünellerindeki yangın güvenlik kamerasında

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.