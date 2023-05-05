İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyoğlu'da okulun bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan havadan görüntülendi

Beyoğlu'da okulun bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan havadan görüntülendi
Beyoğlu'da okulun bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan havadan görüntülendi

Beyoğlu’da bulunan Suriri Ortaokulu'nun bahçesine istinat duvarı çökmüş, bölgedeki 3 bina da tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Duvarın çöktüğü alan dron ile havadan görüntülendi.

Beyoğlu'da okulun bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Olay dün Beyoğlu Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, su sızıntısının yumuşamasına sebep olduğu toprağın kayması nedeniyle istinat duvarı Suriri Ortaokulu'nun arka bahçesine yıkılmıştı. Tedbir amacıyla boşaltılan binaların bulunduğu sokak dron ile havadan görüntülendi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Batuhan Altınbaş - Emin Mert Bahçekapılı

İLGİLİ HABER
Beyoğluda okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı Beyoğlu'da okul bahçesine istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.