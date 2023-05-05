Beyoğlu'da okulun bahçesine istinat duvarı çöktüğü alan havadan görüntülendi

Olay dün Beyoğlu Kasımpaşa Sururi Mehmet Efendi Mahallesi, Keramet Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, su sızıntısının yumuşamasına sebep olduğu toprağın kayması nedeniyle istinat duvarı Suriri Ortaokulu'nun arka bahçesine yıkılmıştı. Tedbir amacıyla boşaltılan binaların bulunduğu sokak dron ile havadan görüntülendi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Batuhan Altınbaş - Emin Mert Bahçekapılı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.