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Beyoğlu'nda 10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı

Beyoğlu'nda 10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı
Beyoğlu'nda 10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı

Beyoğlu’nda bir çiğköfteciye gelen 10 kişilik grup, işletme sahibi baba ve oğlunu tekme tokat ve sopalarla darp etti. Silahla etrafa ateş açan grubun baba ve oğluna dehşeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda 10 kişilik grup çiğköftecide dehşeti yaşattı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen bir kişi çiğköfte siparişi verdi. Bir süre sonra dükkandan ayrılan şahıs, daha sonra ellerinde sopalar bulunan yaklaşık 10 kişilik grupla geri geldi. Dükkan önünde bulunan iş yeri sahibi baba ve oğluna sopalarla saldırarak darp eden şahıslar, silahla etrafa rastgele ateş açtı. 10 kişilik grup, baba ve oğlunu darp ettikten sonra oradan uzaklaştı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Baba ve oğlunun yaşadığı dehşet kamerada

Dükkana gelerek baba ve oğlunu darp eden şahısların o anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yaklaşık 10 kişilik grubun ellerinde sopalarla iş yerinin önüne geldiği, baba ve oğlunu darp ettiği görülüyor. Bir süre sonra gruptan biri silahla dükkana ateş ediyor.

Doğan Can Cesur

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