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Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina böyle çöktü

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina böyle çöktü
Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina böyle çöktü

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan bina söndürme çalışmaları sırasında çöktü. Binanın çöktüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina böyle çöktü - Tıkla İzle

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. Binanın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangın söndürme çalışmalarına başladı. 

Söndürme çalışmaları sırasında metruk bina biranda çöktü. Binanın çöktüğü anlar saniye saniye kamaralara yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.  

Şeyda Kübra Ayaz - Murat Horoz
 

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