Beyoğlu'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Resul Dindar konseriyle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katılımıyla Taksim Meydanı'ndan Tophane'ye kadar yaklaşık 2 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sırasında Başkan Yıldız, vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Yürüyüş sırasında evlerindeki vatandaşlar da Türk bayrakları sallayarak coşkuya ortak oldu. Yürüyüşe katılan engelli Keriman Özbudak, "Ben sadece vatanıma ve bayrağıma sahip çıkıyorum" diyerek Zafer Bayramı'nı kutladı.

“Bu vatanı işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele cevap verdiğimiz bir zaferin günüdür"

Taksim Meydanı'nda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün bir millet olarak vermiş olduğumuz mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın zafer günüdür. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bundan 99 yıl önce zafer bu milletin hakkı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, Milli Mücadele'yi alnının akıyla vermesi ve hep birlikte bu vatanı işgalden kurtarmak suretiyle yedi düvele vermiş olduğumuz bir cevap, kazanmış olduğumuz bir zaferin günüdür" diye konuştu.

Beyoğlu 30 Ağustos'u Resul Dindar konseriyle kutladı

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlileri kapsamında ünlü sanatçı Resul Dindar, Hasköy sahilinde konser verdi. Konserde sanatçı, sevilen şarkılarıyla Beyoğlulara bayram coşkusunu yaşattı.

Zehra Baykal - Veysel Ensar Gökcegözog



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