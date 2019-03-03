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Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili valilik açıklaması

Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili valilik açıklaması
Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili valilik açıklaması

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada yangına sebep olduğu iddia edilen şahsın Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 no'lu binada sabah saatlerinde yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı. Yangınla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, yangına sebep olduğu iddia edilen şahsın Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

"Bugün sabah saatlerinde Beyoğlu ilçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 no'lu binada çıkan yangında 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen şüpheli şahıs Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz."  

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