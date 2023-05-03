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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde 5 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi, Abdül Hak Hamit Caddesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı metruk binanın çatısında yangın meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İddiaya göre zaman zaman evsiz insanlar tarafından da kullanılan binada çıkan yangında ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangının gerçekleştiği binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yangını gören çevre sakinlerinden Umut Gözetir, "Dükkanı kapattım. Tam eve gidiyordum, köşeye geldim. Baktım bu binadan dumanlar yükseliyor. Hemen itfaiyeyi aradım. Adresi verdim. Sonra itfaiye geldi. Şu an müdahale ediyorlar. Metruk bir bina galiba. İçinde kimse yaşamıyor herhalde, boş bir bina." ifadelerini kullandı.

Ahmet Uzun
 

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