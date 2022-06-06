Beyoğlu'nda bahçe kapısı yüzünden komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

Beyoğlu'nda ayrı oturdukları evin ortak bahçe kapısının açık tutulması meselesi nedeniyle tartışmaya başladığı komşusunu öldüren sanık Fikret Hıdıroğlu'nun ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fikret Hıdıroğlu ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Fikret Hıdıroğlu, maktul İbrahim Yelken ve oğlu Osman Yelken'le evlerinin aynı bahçede bulunduğunu söyleyerek, ‘'Maktulün bulunduğu evle bizim evimiz aynı bahçe içerisinde yer almaktadır, dışarıya çıkmak için kullandığımız tek bir kapı bulunuyor o da bahçe kapısı. Maktulün oğlu, gece alkollü bir mekanda çalıştığından sabah çok erken saatlerde eve gelir ve her seferinde anahtarını unuttuğundan kapıya vurarak bizi rahatsız ederdi. Anahtar taşıması hususunda kendisini uyardım ancak alkollü olduğundan anahtarını kaybedebileceğini ve kapıyı açık tutmamı istedi. Ben de kabul ettim, kapıyı kilitlememeye başladım'' dedi.

"Amacım bana zarar vermesini engellemekti''

Savunmasına devam eden sanık Hıdıroğlu, "Daha sonrasında maktul, kapının kilitli olmamasından dolayı bana sinkaflı küfürlerde bulundu, kendisine durumu izah ettim ancak buna rağmen kapının kilitlenmemesinde ısrar ediyordu. Olay günü de hastanede olan kardeşime eşya hazırlamak için eve gelmiştim, maktul İbrahim yine kapı kilitli olmadığından küfürler ederek evime geldi. Beni yakamdan tutup dışarıya çıkardı, hastaneye gitmem gerektiğini belirtmeme rağmen ısrarla beni kendi evine doğru çekti, evinin içine kadar girdik. Hala yakamı tutuyordu, o sırada elini beline atar gibi yaptı, bana zarar vereceği korkusuyla bulunduğumuz yerdeki sehpanın üzerindeki bıçağı alıp 2-3 el maktule doğru salladım. Amacım bana zarar vermesini engellemek, beni bırakmasını sağlamaktı. Bıçakladıktan sonra maktul, evinin başka odasına gitti, ben de bıçağı dışarıda atarak kaçtım. İstemeden gelişen bir olaydı'' ifadelerini kullandı.

"Polis, sanığın beyanına itibar etmemiş olmalı ki, bıçağı yere atıp ayağıyla itekledi''

Duruşmada tanıklık eden Sedef Şenyüz ise sanık Fikret Hıdıroğlu'nun ablasının erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek, ‘'Ablam, ben ve oğlum evde oturuyorduk. Akşam vakitlerinde kapı çaldı, sanık geldi ve çok alkollü vaziyetteydi. İçeri girer girmez adam öldürdüğünü söyledi, hatta ablama da yönelerek onu da öldüreceğini söyledi. Daha sonra kendisini dışarı çıkardım, evin dışında kaldırımda oturmaya başladı. Polisi çağırdık, geldiğinde sanığın üzerinde ekmek bıçağı buldu. Polis, sanığın beyanına itibar etmemiş olmalı ki, bıçağı yere atıp ayağıyla itekledi. Ertesi gün cinayet masası arayınca işin doru olduğu ortaya çıktı, sonra tekrar kontrol ettiğimde bıçak hala aynı yerdeydi. O sırada cinayet masası ekibi de evime gelmişti, onlara bıçağı gösterdim ve durumu anlattım, bıçağa el koydular'' şeklinde konuştu.

Sanığın avukatı, “Olay yeri inceleme raporu dikkate alındığında müvekkilimin savunmasını teyit eder şekilde maktulün pantolon arka cebinde bıçak bulunmuştur. Müvekkilim saldırıyı def etmek amacıyla hareket etmiştir. Beraatini istiyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise olayda müvekkilinin saldırıyı def etmek amacıyla hareket ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sema Demir - Elif Somuncu

