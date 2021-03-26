Beyoğlu'nda bebek arabası çalan hırsızlar kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan apartmanlara dadanan hırsızlar bina içerisindeki bebek arabalarını hedef aldı. Bir binaya giren kimlikleri öğrenilemeyen 2 hırsız bina içerisinde bulunan bebek arabasını çaldı. Binada oturan bir vatandaş ise kapı önüne koyduğu bebek arabasının olmadığını fark edince çareyi güvenlik kameralarına bakmakta buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen vatandaş ise bebek arabasının 2 kişi tarafından çalındığını fark etti.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızların bebek arabasını çaldığı anlar kamerada

Mahallede bulunan binalara girerek bebek arabası çalan hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerindeki bir binaya giren 2 kişi binada bulunan bebek arabasını binadan çıkarıyor. Cadde üzerinden bebek arabasıyla giden hırsızlar daha sonra gözden kayboluyor.

Öte yandan, aynı mahallede bulunan diğer apartmanlara da hırsız girdiği öğrendi.

Selim Bayraktar

