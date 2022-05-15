Beyoğlu'nda 'beni sıkıştırdın' kavgası: İETT şoförüne yumrukla saldırıp küfretti

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Eminönü-Beşiktaş seferini yapan 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken, bir servis minibüsünü sıkıştırdı. Ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında minibüsten inen sürücüsü ve yanındaki kadın İETT otobüsünün şoförüne tepki gösterdi. Zaman zaman hakaretler de savuran sürücü, İETT otobüsüne de yumrukladı.

Otobüsü yumruklayıp, küfür etti

Bu sırada İETT otobüsünde bulunan yolcular da olanı biteni şaşkınlıkla izledi. Tartışma nedeniyle trafikte yoğunluk da oluştu. Bir vatandaş trafikte yoğunluk oluştuğunu söyleyerek minibüs sürücüsünü sakinleştirdi. Kısa süre sonra minibüs sürücüsü ve yanındaki kadın araçlarına binerek olay yerinden ayrılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Doğan Can Cesur



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