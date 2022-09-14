Beyoğlu'nda bir garip hırsızlık

Olay, 11 Eylül günü Taksim Metro istasyonu içerisinde bulunan büfede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan bir şahıs, metro istasyonu içerisindeki büfede kimsenin olmamasını fırsat bilerek dolaptan enerji içeceklerini çaldı. Dolaptan enerji içeceklerini alan şahıs, büfenin sahibiyle karşılaşınca da, cezaevinden yeni çıktığını ve kendisinde çok sayıda enerji içeceği olduğunu söyledi. Durumu fark eden büfe sahibi, enerji içeceklerini çalan şahısla arasında tartışma yaşandı. Hırsız daha sonra enerji içeceklerini de bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sümer Avcı