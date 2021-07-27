Beyoğlu'nda boşanma öncesi dünürler tartıştı: 3 ölü 1 yaralı

Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hatice Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine geldi. Eşinle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak bugün öğle saatlerinde Hatice Giray'ın kapısına dayandı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine geldi. Yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vuruldu. Silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürdü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki 3 ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Beyoğlu'nda yaşanan dehşette hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi



Beyoğlu'nda yaşanan dünür kavgasında hayatını kaybedenlerin kimliklerin belirlendi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dünürler arasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Olayda yaralanan kayınpeder Mürsel Ağrı'nın, dünürü Hulusi Giray, damadı Berk Giray ve damadının kuzeni Burak Giray'ı öldürdüğü belirlendi. Çatışma sırasında kayınpederin akrabası olan B. A. ve İ.A.'nın da yaralandığı öğrenildi.

Yaralı sanık Mürsel Ağrı'nın hastanede polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.













Doğancan Cesur- Yunus Emre Şeker





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