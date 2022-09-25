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Beyoğlu'nda boya imalathanesinde korkutan yangın

Beyoğlu'nda boya imalathanesinde korkutan yangın
Beyoğlu'nda boya imalathanesinde korkutan yangın

Beyoğlu’nda 2 katlı boya imalathanesinde yangın çıktı. Vatandaşlar yangının yan binaya sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşarken, alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından yaşanan panik sona erdi.

Beyoğlu’nda boya imalathanesinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de 2 katlı bir boya imalathanesinin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları esnasında tahliye edilen dumanı gören çevredeki vatandaşlar yangının yan binaya sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşadı.

Sema Demir - Yunus Emre Ayaz
 

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