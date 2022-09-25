Beyoğlu'nda boya imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de 2 katlı bir boya imalathanesinin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları esnasında tahliye edilen dumanı gören çevredeki vatandaşlar yangının yan binaya sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşadı.

Sema Demir - Yunus Emre Ayaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.